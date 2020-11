Es gibt Bakterien mit wahren Superkräften - Deinococcus radiodurans ist so ein Fall, frei übersetzt "der Strahlung ertragende Schreckenskeim", oder auch "Conan, das Bakterium".

Der Organismus mit der besonders dicken Zellwand hat ein ganzes Jahr im Weltraum überstanden, ohne bleibende Schäden. 2015 wurden die Mikroben in einer millimeterdicken Schicht an der Außenseite des japanischen Moduls Kibo ins All geschickt und 2016 zurück zur Erde gebracht. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam die Proben untersucht.

Heraus kam: "Conan" hat nicht nur die Strahlung gut überstanden, sondern ist im Weltraum auch mit Vakuum, Temperaturschwankungen, Austrocknung, Gefrieren und Gravitation gut zurechtgekommen. Geschafft haben die Bakterien das mit mehreren Maßnahmen: Zum Beispiel mit einem Mechanismus, der Erbgutschäden repariert. Und die Bakterien konnten sich gegen Prozesse verteidigen, in denen Eiweiße und Fettstoffe zerstört werden. Außerdem hatten die Bakterien ihren Energiehaushalt verändert, wahrscheinlich um die ganzen Reparaturen hinzubekommen.

Für die Forschenden zeigen die Ergebnisse: Bestimmte Mikroben sind in der Lage, längere Zeit unbeschadet durch den Weltraum zu reisen. Dementsprechend könnte es auch sein, dass die ersten einfachen Lebensformen von anderen Himmelskörpern auf die Erde gekommen sind, wahrscheinlich auf einem Meteoriten.