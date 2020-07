Lange Schlangen und gestresste, nörgelnde Menschen. So sieht es wohl an vielen Supermarktkassen weltweit aus. In einem Einkaufszentrum in Japan gibt es jetzt eine Kasse, an der man sich Zeit lassen kann.

Japanische Medien berichten, dass diese vor allem für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen gedacht ist. Eine Nichtregierungsorganisation hatte die Idee dazu. An dieser Kasse soll sich niemand gestresst fühlen, wenn es zum Beispiel beim Heraussuchen von Kleingeld mal etwas länger dauert. Kein Stress wenn's länger dauert Oben an der Kasse steht dann so etwas wie 'langsame Kasse'. Damit sollen dann auch die informiert werden, die es eiliger haben. Die 'langsame Kasse' gibt es aber erst mal nur alle zwei Wochen mittwochs und nur für ein paar Stunden. Laut der Nichtregierungsorganisation vergeht älteren Menschen in Japan irgendwann der Spaß beim Einkaufen, wenn sie das Gefühl haben, hinter ihnen sind die Menschen genervt, weil es gerade länger dauert. Kein anderes Industrieland altert angesichts niedriger Geburtenraten so schnell wie Japan. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung ist inzwischen älter als 65 Jahre.