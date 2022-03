Viele Supermärkte sind ja gerade wieder voll mit Schoko-Osterhasen und Ostereiern.

Oft stehen die auf besonders zentralen Sonderflächen, damit sie sofort ins Auge fallen. Forschende aus Großbritannien haben in zwei Studien untersucht, ob man Menschen mit solchen psychologischen Tricks dazu bringen kann, mehr gesunde und weniger ungesunde Lebensmittel gekauft werden. Sie haben in einem Experiment in 34 Filialen einer britischen Supermarktkette sieben Wochen vor Ostern die Standflächen mit den Oster-Süßigkeiten entfernt, man konnte sie aber noch im normalen Süßigkeitenregal finden. Ergebnis: In den Läden wurde pro Woche 21 Kilogramm weniger Oster-Süßkram verkauft als in vergleichbaren Supermärkten mit Sonderflächen.

Die Maßnahme ist laut den Forschenden für einen insgesamt gesünderen Lebensmitteleinkauf auch effektiver als verkaufsfördernde Maßnahmen für gesundes Essen, zum Beispiel Sonderangebote für Obst und Gemüse oder kalorienarme Pommes- und Keks-Alternativen. Denn ohne Süßigkeiten-Sonderflächen gibt es auch weniger Impulskäufe.