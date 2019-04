Einer der reichsten ist der Milliardär Aliko Dangote. Er gilt als einer der wohlhabendsten Männer Afrikas. Bei einem Wirtschaftsforum in der Elfenbeinküste erzählte er jetzt, wie er schaffte, sich seinen Reichtum wirklich klar zu machen. Dangote ging zur Bank und hob zehn Millionen Dollar in bar ab. Er packte das Geld in den Kofferraum seines Autos und breitete es zu Hause aus. Am nächsten Tag habe er das Geld wieder zur Bank gebracht.

Dangote besitzt etliche Unternehmen in verschiedenen Bereichen, unter anderem für Zement und Mehl.