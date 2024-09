Die beiden wurden zu Haftstrafen von bis zu zwei Jahren verurteilt. Dem Bild in der National Gallery in London war nichts passiert - dank einer Glasscheibe. Der Richter sagt aber: Reine Glückssache - denn die Suppe hätte auch durch das Glas triefen können. Der Vorfall ist jetzt knapp zwei Jahre her. Laut dem britischen Guardian hatten sich mehr als 100 Leute aus dem Kunstbetrieb dagegen ausgesprochen, dass die Frauen ins Gefängnis müssen.

Sie gehören der Gruppe Just Stop Oil an. Die fordert, dass die britische Regierung bis 2030 aus den fossilen Brennstoffen aussteigt. Just Oil hat mit ihren Aktionen öfter für Aufsehen gesorgt - im Juni haben Aktivisten zum Beispiel das berühmte Stonehenge in Südengland orange besprüht. Der Regen hat die Farbe aus Maisstärke inzwischen aber wieder abgewaschen.