In Großbritannien hat es Proteste gegen die Meeres-Verschmutzung mit ungefilterten Abwässern gegeben.

An Stränden von Südengland bis nach Nordirland demonstrierten Aktivisten und Aktivistinnen auf Surfbrettern, in Kajaks oder als Schwimmer. Die Organisation Surfers Against Sewage fordert, dass die Entsorger nicht mehr so viel Abwasser ins Meer leiten dürfen wie bisher. In Großbritannien werden Regenwasser und Abwasser in denselben Rohren in die Kläranlagen geleitet. Bei starkem Regen werden die Rohre dann manchmal zu voll - dann darf Abwasser direkt ins Meer oder Flüsse geleitet werden, damit die Klärwerke nicht überlaufen. Umweltschützende sagen aber, dass Kläranlagen diese Ausnahme viel zu oft nutzen.