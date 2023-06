Dass wilde Tiere die Nähe zum Menschen suchen, das gibt es offenbar schon seit über 30.000 Jahren.

Ein Forschungsteam berichtet in der Zeitschrift Nature Ecology and Evolution, dass es die altsteinzeitlichen Beziehungen zwischen Menschen und Raben genauer untersucht hat - als ein Beispiel dafür, wie der Mensch durch sein Verhalten Ökosysteme verändert.

Demnach bedienten sich die Raben an Resten von Mammuts, die von den Menschen erbeutet wurden. Offenbar wurden sie von Kadavern in der Nähe von menschlichen Lagern angezogen. Raben orientierten sich also am Verhalten der Menschen. Umgekehrt wurden die Vögel auch zu einem Bestandteil der Kultur der Menschen. Das führen die Forschenden auf polierte Rabenknochen im Fundmaterial zurück.

Sie bezeichnen das Verhalten der Raben als synanthropisch. Synanthropen sind wilde Tiere, die davon profitieren, sich ein Ökosystem mit Menschen zu teilen, indem sie zum Beispiel Essensreste verwerten.