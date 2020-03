Das hat ihr ihr Vater beigebracht, damit das Mädchen keine Angst hat. Die Familie hat in der syrischen Provinz Idlib gewohnt - in der stark umkämpften Region gehört der Einschlag von Bomben zum Alltag.

Jetzt aber gibt es nach einem Bericht der BBC gute Nachrichten von der Familie: Sie konnte sich in der Türkei in Sicherheit bringen und lebt dort aktuell in einem Flüchtlingslager im Süden des Landes.