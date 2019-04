Das hat der syrische Justizminister angekündigt, wie die BBC berichtet.

In dem Film sollen zum Beispiel Kinder gezeigt werden, die in Folge der Trennung ihrer Eltern auf der Straße ausgesetzt wurden - oder ins Gefängnis kamen.

Die Scheidungsrate ist in Syrien in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das hängt laut einem Gericht in Damaskus unter anderem mit dem Krieg seit 2011 zusammen. Auch einige Ehepartner, die nicht wissen, ob ihr Partner noch lebt, hätten sich in den letzten Jahren scheiden lassen.

Außerdem hat es vor zwei Jahren eine Gesetzesänderung in Syrien gegeben, die auch nochmal zu mehr Scheidungen geführt hat. Seitdem können auch Frauen die Scheidung einreichen, wenn es ihr Mann erlaubt hat.