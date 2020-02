Die Europäische Tabakkontrollskala basiert auf Maßnahmen, die Länder ergreifen, damit weniger geraucht wird. Sie wird alle drei Jahre von der europäischen Krebsgesellschaft erstellt.

Deutschland erreicht nur 40 von 100 möglichen Punkten bei der Tabakkontrolle. Zum Vergleich: Sieger Großbritannien schafft 80 von 100 Punkten.

Deutschland ist beispielsweise das letzte Land, das Tabak-Außenwerbung auf Plakaten, Litfaßsäulen oder an Tankstellen erlaubt. Auch was das Rauchverbot in Gaststätten angeht, gebe es hier laut der Krebsgesellschaft immer noch einen Flickenteppich von Regelungen in den einzelnen Bundesländern.

Andere Länder würden dagegen deutlich mehr tun: In manchen Ländern seien beispielsweise Zigarettenschachteln in einheitlich grauer oder brauner Farbe vorgeschrieben - samt Warnhinweisen. Und in den Läden muss konkret danach gefragt werden, weil die Packungen nicht sichtbar ausliegen.

Einheitliche Regelungen gefordert

Die Deutsche Krebshilfe fordert als Konsequenz für Deutschland, dass der Nichtraucherschutz in allen öffentlichen Räumen und Arbeitsstätten vereinheitlicht wird und es spürbare Steuererhöhungen gibt, sowohl auf herkömmliche Tabakprodukte, als auch auf Tabakerhitzer und E-Zigaretten. Darüber hinaus fordert das Aktionsbündnis Nichtraucher ein umfassendes Werbeverbot für Tabakprodukte und E-Zigaretten.

Nach Angaben der Deutsche Krebshilfe sterben in Deutschland jedes Jahr rund 121.000 Menschen an Erkrankungen, die durch das Rauchen verursacht werden. Dazu zählen insbesondere Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie zahlreiche Krebsarten. Rund ein Drittel aller Krebserkrankungen gingen auf das Konto von Tabakrauch.