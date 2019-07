Ein 60-jähriger Albaner staunte aber nicht schlecht, als er auf einer Packung seinen eigenen Beinstumpf erkannte. Darunter der Hinweis: Rauchen verstopft die Arterien. Wie französische Medien berichten, wohnt der Mann in Frankreich und hat sein Bein nicht durchs Rauchen verloren. Sondern, wie er sagt, durch eine Schießerei vor mehr als 20 Jahren in seinem Heimatland. Der Anwalt des Mannes gibt an, dass auf dem Schockbild Narben und Brandmale zu sehen sind, die eindeutig seinem Mandanten gehören. Die Fotos stammten womöglich von einem Krankenhausbesuch für eine Gehhilfe. Der Betroffene gibt an, dass er nie seine Erlaubnis für die Verwendung des Fotos gegeben hat.

Die EU-Kommission hat erklärt, dass die Schockfotos normalerweise aus einer Datenbank mit gesichertem Einverständnis der Gezeigten stammen.