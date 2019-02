Es geht um einen Liebesfilm - wenig überraschend für Bollywood - aber eben nicht zwischen Mann und Frau, sondern zwischen zwei Frauen. Der indische Titel lautet ins Englische übersetzt: How I Felt When I Saw that Girl - also: Wie ich mich fühlte, als ich dieses Mädchen sah. Abgekürzt wird der indische Titel: "Ek Ladki". Er läuft heute in ganz Indien an und ist damit der erste Mainstream-Streifen mit Starbesetzung, der eine lesbische Liebesgeschichte erzählt. Dabei geht es darum, wie eine Familie damit klarkommt, dass ihre Tochter eine andere Frau liebt.

Dabei war das Marketing für den Film sehr vorsichtig, wie der Guardian schreibt: In allen Trailern und Interviews wurde nämlich vermieden, den lesbischen Plot direkt anzusprechen. So soll ein Skandal verhindert werden. Der Slogan für den "Ek Ladki" lautet nur: "The Most Unexpected Romance of the Year".

In Bollywood wird bis heute streng reglementiert, ob und wie Zärtlichkeiten gezeigt werden dürfen. Lange hat es gedauert, bis mal ein Kuss zwischen Mann und Frau auf der Leinwand gezeigt wurde. Und Sex wird in Bollywood-Filmen auch heute noch mehr oder weniger verschleiert angedeutet.