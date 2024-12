In unserem Trinkwassernetz leben kleine Tierchen.

Kleintiere sind ungefährlich

Ein Mikrobiologe vom Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe hat das für die Deutsche Presseagentur zum heutigen Tag des Trinkwassers eingeordnet. Er sagt, diese Wasserlebewesen leben natürlicherweise auch im Grundwasser und sauberen Bergbächen. Auch Bakterien leben in den Rohren des Wassernetzes. Diese ungefährlichen Bakterien verhindern durch ihre Anwesenheit, dass sich potentiell krankmachende Bakterien ansiedeln können.



Jedes Haus in Deutschland hat einen Filter im Wasseranschluss eingebaut, der filtert Kleinstlebewesen raus - und auch mögliche Rostpartikel. Gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte gibt es für Kleintiere aber nicht.