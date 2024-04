Venedig hat heute seinen ersten Tag mit Eintritt.

Wer einen Tagesbesuch in der Stadt macht, muss dafür ein Ticket für 5 Euro kaufen. Wer in der Stadt übernachtet, bekommt es so. Der QR-Code soll an allen wichtigen Zugangspunkten der Stadt kontrolliert werden. Die Tourismusgebühr in Venedig soll erst mal nur ein Test sein. Sie wird dieses Jahr an insgesamt 29 Tagen verlangt: ab heute durchgehend bis nächste Woche Sonntag und dann praktisch an allen Wochenenden bis Mitte Juli.

Venedig ist mit seinen Plänen für die Eintrittsgebühr seit Monaten in den Schlagzeilen. Die Tourismusabgabe ist hoch umstritten. Viele Hotels und andere Geschäftsleute haben sie bekämpft. Venedigs Stadtrat hatte den Test aber mit großer Mehrheit beschlossen. Die Gebühr soll den Overtourism in der Stadt eindämmen und auch mal zu mehr Einnahmen führen.