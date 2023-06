Eine Netflix-Show hat in Taiwan eine Welle von MeToo-Vorwürfen ausgelöst.

In sozialen Netzwerken haben viele Menschen - vor allem Frauen - von ihren Erfahrungen berichtet - von sexueller Belästigung und sexuellen Übergriffen. Sie beschuldigen auch hochrangige Politiker. Inspiriert wurden sie durch die Netflix-Drama-Serie "Wave Makers". Sie erzählt die Geschichte zweier Wahlkampfhelferinnen, die einen männlichen Kollegen wegen sexueller Belästigung zur Rechenschaft ziehen wollen. Beobachtende sagen, dass die Serie die politischen und gesellschaftlichen Zustände in Taiwan sehr realistisch darstellt. Eine Opfer-Anwältin hat dem TV-Sender Al-Jazeera gesagt, dass Taiwan zwar auf dem Papier gute Gesetze gegen sexuelle Übergriffe hat. In der Praxis sei es aber schwierig für Frauen, die mutmaßlichen Taten zu beweisen.