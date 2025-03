Hochwasser haben in Teilen Spaniens für schwere Überschwemmungen und Verwüstungen gesorgt.

In der Stadt Talavera de la Reina im Zentrum des Landes wurde am Wochenende eine alte römische Brücke weggeschwemmt. In der Hälfte der spanischen Regionen galt gestern Alarmbereitschaft wegen Starkregen, Wind oder an den Küsten wegen starker Wellen.

In Talavera war die Bestürzung über die zerstörte Brücke groß. Der Bürgermeister sprach von einem schrecklichen Tag für die Geschichte. Videos zeigen, dass mehrere Brückenbögen weggebrochen sind. Das Bauwerk war im 15. Jahrhundert auf eine antike Brücke gesetzt worden und war ein beliebtes Touristenziel.