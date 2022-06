Den Sprit für Auto, Bus und Co. mit einer anderen Flüssigkeit strecken.

In Griechenland scheint das an Tankstellen immer öfter vorzukommen. Zumindest häufen sich Berichte von Autofahrerinnen und Autofahrern, die sich über minderwertigen Kraftstoff beschweren. Und auch die Vorsitzende des Tankstellenverbandes von Athen hat in einer TV-Debatte gesagt, dass sich die Sache verschlimmert hat, seit Sprit deutlich teurer geworden ist. Möglicherweise wollen die Tankstellen mit der Masche mehr Geld machen. Es könnte aber auch sein, dass sie damit den Diebstahl von Kraftstoff auffangen wollen. Dem Staat entgehen jedenfalls Steuereinnahmen, wenn die Tankstellen weniger Sprit bestellen.

Griechenlands Regierung versucht das Ganze einzudämmen. Tankstellen droht ab sofort eine bis zu dreimonatige Schließung, wenn sie dabei erwischt werden, gepanschten Sprit zu verkaufen. Örtliche Medien berichten, dass die betroffenen Tankstellen auch auf der Webseite der Steuerbehörde gelistet werden sollen. Außerdem müssen die Betreiber ihren gepanschten Kraftstoff auf eigene Kosten entsorgen.