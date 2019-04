Wirtschaftswissenschaften kann man sogar an der Tankstelle gebrauchen.

Ökonominnen und Ökonomen der Uni Frankfurt haben an Tankstellen jetzt ein neues Preismuster entdeckt. Sie untersuchten die Preiszyklen, mit denen sich Tankstellen gegenseitig zu unterbieten versuchen. Die Literpreise für Sprit schwanken dabei an ein und derselben Tankstelle um bis zu zehn Cent am Tag.

Bis jetzt war es so, dass die Preise morgens, mittags, nachmittags und abends kräftig erhöht und jeweils danach wieder schrittweise gesenkt wurden. Seit Anfang des Monats gibt es wohl eine Spitze mehr. Jetzt gibt es auch vormittags eine Preiserhöhung.

Wer beim Tanken die Cents zählt, muss deshalb jetzt neue Zeiten beachten: Am günstigsten ist es laut den Forschern zwischen 9 und 10 Uhr, 12 und 13 Uhr, 15 und 16 Uhr, sowie 20 und 21 Uhr.