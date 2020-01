36 Löwen müssen umziehen

Löwen greifen normalerweise nur selten Menschen an.

In vielen Gegenden Afrikas allerdings nimmt der Mensch immer mehr Lebensraum der Löwen ein, vor allem um dort Viehherden weiden zu lassen. So ist es auch in Tansania im Osten Afrikas. Das nationale Wildtier-Forschungsinsitut will dort jetzt 36 Löwen umsiedeln, weil sie in der Nähe des Serengeti-Nationalparks mehrmals Menschen und Nutztiere angegriffen haben sollen.

Der Leiter der Behörde sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass schon elf Löwen eingefangen worden seien. Sie sollen in ein anderes Naturschutzgebiet gebracht werden, in das Burigi-Reservat. Insgesamt 20 Löwen sollen dorthin kommen. Für 16 weitere ist noch unklar, wo sie in Zukunft leben sollen. Der Leiter des Wildtier-Forschungsinsituts sagte, früher hätte man Löwen nach solchen Angriffen einfach getötet. Das gehe bei so einer großen Gruppe aber nicht. Außerdem wolle man die Raubkatzen unterstützen.

Die Regierung in Tansania hatte im vergangenen Herbst den Schutz für zwölf Naturreservate aufgehoben, um damit Streit um Weideflächen zu beenden. Jetzt darf in den Gebieten Vieh- und Landwirtschaft betrieben werden. Dadurch wird der Lebensraum für Löwen noch knapper. Nach Schätzungen von Umweltschützern ist der weltweite Bestand an Löwen in den vergangenen 20 Jahren um mehr als 40 Prozent zurückgegangen. Es gibt demnach insgesamt noch etwa 20.000 Tiere.