In Tansania in Ostafrika spricht die Mehrheit der Menschen Kisuaheli - trotzdem wird in der Wirtschaft und an Gerichten vorrangig Englisch benutzt.

Das soll sich jetzt ein Stück ändern: Ab Februar sollen Gerichtsurteile komplett aus dem Englischen in Kisuaheli übersetzt oder in einer Zusammenfassung veröffentlicht werden. Der Präsident des Obersten Gerichtes von Tansania begründet das damit, dass die Menschen die Entscheidungen dann besser verstünden. Geplant ist, dass irgendwann alle Urteile auf Kisuaheli verkündet und veröffentlicht werden. Sowohl Kisuaheli als auch Englisch sind Amtssprachen in Tansania. Laut der UN-Bildungsorganisation Unesco sprechen etwa fünf Prozent der rund 58 Millionen Menschen Englisch im Alltag. Insgesamt werden in Tansania mehr als 120 Sprachen gesprochen. Das Land war eine portugiesische und eine deutsche Kolonie, und kam nach dem Ende des Ersten Weltkriegs unter britische Herrschaft. 1964 wurde Tansania unabhängig.