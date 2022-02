Die neue Präsidentin hat das Schulverbot gestrichen, aber trotzdem ist bisher nur ein Teil der Mädchen wieder zurückgekommen. Das berichtet die BBC (auch auf Swahili). Der Sender hat eine Schülerin mit Kind interviewt. Sie sagt, dass sie sehr froh ist, wieder zur Schule zu gehen. Dank einer Erlaubnis der Schule darf sie ihren Sohn sogar in den Unterricht mitnehmen - weil sonst keiner auf ihn aufpassen kann, ist sie darauf angewiesen.



Mehr Flexibilität für Schülerinnen

Ein Bildungskoordinator in der betroffenen tansanischen Region sagte der BBC, dass man an weiteren Hilfen arbeite, damit junge Mütter zurück in die Schule kommen. Ein Ansatz ist mehr zeitliche Flexibilität. Es soll möglich werden, zwei Schuljahre in der Zeit von einem abzuschließen.