In Tansania haben die Behörden massenhaft Vögel töten lassen, um die Reisernte zu schützen.

Die Aufsichtsbehörde für Pflanzen und Pestizide in dem afrikanischen Land hat der AFP gesagt, dass insgesamt fünf Millionen Blutschnabelweber getötet wurden - das ist eine kleine Singvogelart. Dabei kamen auch Drohnen zum Einsatz. Die Vögel sollen im Norden des Landes mehr als 400 Hektar Nutzpflanzen bedroht haben.

Die Behörden wollen auch weitere Gebiete überwachen. Die Vögel sind in großen Schwärmen unterwegs und haben in der Vergangenheit verheerende Schäden an Ernten angerichtet. Laut der Behörde sind die Vögel in der Lage, an einem Tag mehr als 50 Tonnen Nahrungspflanzen zu zerstören.

Vor zehn Jahren tötete Uganda 1,8 Millionen Blutschnabelweber, ebenfalls um Reisfelder zu schützen. Umweltschutzgruppen reagierten entsetzt.