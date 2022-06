In Tansania in Ostafrika haben Behörden damit angefangen, Angehörige der Volksgruppe der Massai aus ihrer Heimat im Norden in andere Gebiete des Landes zu bringen.

Der oberste Verwaltungsbeamte der Region sprach von einer Umsiedlung, zu der sich fast 300 Familien freiwillig gemeldet hätten. Die ersten 20 davon sollen sich jetzt auf den Weg gemacht haben. Menschenrechtler sprechen von Vertreibung. Proteste der Massai dagegen waren letzte Woche mit Gewalt niedergeschlagen worden. Es gab einen Toten und Verletzte. Regierung will ein Safari-Gebiet für Touristen Die Behörden begründen ihre Aktion damit, dass mittlerweile zu viele Menschen mit zu viel Vieh in dem Massai-Reservat leben. Der wichtigste Grund ist aber, dass die Regierung aus dem Ngorongoro-Krater in Tansania ein Safari-Gebiet machen will - Touristen und Touristinnen sollen dort Wildtiere schießen können. Ein Anbieter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll das vermarkten dürfen.