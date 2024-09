Zunge raus, große Augen machen...und sich dann zu lautem Gesang mit den Händen auf die Oberschenkel hauen:

Der Haka gilt als das wohl bekannteste Tanz-Ritual der Maori in Neuseeland. Fast immer wird es in Gruppen zelebriert. Aber den Rekord an Menschen, die den Haka gleichzeitig aufführen, hält nicht Neuseeland sondern Frankreich - bis jetzt! Denn nach zehn Jahren haben die Neuseeländer den Haka-Weltrekord nach Hause geholt. Am Wochenende haben sich in einem Park in Neuseelands größter Stadt Auckland mehr als 6.500 Menschen getroffen und den Haka zusammen aufgeführt. Damit wurde Frankreich deutlich übertroffen. Da hatten sich damals um die 4.000 Leute versammelt. Der neue Weltrekord wurde inzwischen von offizieller Seite bestätigt.

Eine bekannte Musikerin aus Neuseeland hatte das Haka-Treffen organisiert. Sie sagt, dass Haka ein wichtiger Teil der neuseeländischen Kultur ist. Und dass es ihr wichtig war, den Rekord wieder in ihr Heimatland zu holen.

Hier gibt es ein Video von dem Weltrekord. Und hier berichten neuseeländische Medien darüber.