Erst vor ein paar Wochen hat ein riesiger Waldbrand das Bergland im südfranzösischen Corbières verwüstet - jetzt haben die Anwohnerinnen und Anwohner mit Lärm und Dreck zu kämpfen.

Seit Tagen tobt dort eine illegale Rave-Party. Die ist Freitagabend losgegangen, mit jeder Menge Wohnwagen und Autos auf einem verkohlten Feld. An die 2.000 Partygänger waren zwischendurch dabei.

Der Bürgermeister von einem der Dörfer direkt neben der neuen Party-Zone hat vor Medien gesagt, nach den Bränden seien die Menschen mit den Nerven am Ende. Die Feiernden würden teilweise auf privaten Grundstücken alles niedertrampeln. Gestern gab es dann Prügeleien zwischen Anwohnern und Feiernden - die Polizei schickte Spezialkräfte. Die Behörden haben die noch mehr als 1.000 verbliebenen Raverinnen und Raver aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Alle die bleiben, sollen eine Geldstrafe bekommen. Berichten zufolge wurden auch mehrere hundert Leute wegen Drogendelikten angezeigt.

Frankreichs Innenminister hat jetzt angekündigt, dass er das Organisieren von unangemeldeten Raves unter Strafe stellen will.