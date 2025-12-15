In den Wäldern Nordsumatras in Indonesien lebt der seltenste Menschenaffe der Welt, der Tapanuli-Orang-Utan. Naturschützende befürchten, dass er in einer Gegend jetzt komplett verschwunden ist.

Denn vor knapp drei Wochen wütete ein Wirbelsturm über Sumatra. Seitdem sind die stark bedrohten Tiere in einem bestimmten Gebiet, in dem sie sich eigentlich immer aufgehalten hatten, nicht mehr gesehen oder gehört worden. Naturschützende spekulieren jetzt, ob die Tapanuli-Orang-Utans dem Zyklon zum Opfer gefallen sind, oder ob sie sich vielleicht in ein anderes Gebiet gerettet haben.

Ein Forscher sagte der BBC, dass große Flächen durch Erdrutsche zerstört sind. In dem Gebiet lebten rund 35 Orang-Utans. Angesichts der Zerstörung wäre er nicht überrascht, wenn sie alle umgekommen sind.

Weniger als 800 Tapanuli-Orang-Utans gibt es auf Sumatra noch. Wenn die 35 Tiere in dem Gebiet tatsächlich gestorben sind, wäre das ein heftiger Schlag für ihre Population.