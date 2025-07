Auf dem Smartphone ist man in der Regel ja immer nur mit einer App beschäftigt: Der im Vordergrund.

Aber was machen eigentlich die anderen Apps im Hintergrund in dieser Zeit? Zwei Forscher der TU Wien berichten jetzt von einer beunruhigenden Entdeckung: Auf Androidhandys können die Apps aus dem Hintergrund andere Apps starten, die sich dann unsichtbar über die Vordergrundapp schieben. Als Nutzer oder Nutzerin denkt man dann zum Beispiel, man tippt auf einem Spiel herum, in Wirklichkeit gibt man der unsichtbaren App vielleicht sein Einverständis, die Kamera anzuschalten oder Zugriff auf Bankingdaten.

Der Forscher und sein Team haben so eine transparente App selbst entwickelt und getestet. Rund drei Viertel von 100.000 Apps im Android-Playstore waren anfällig für die Sicherheitslücke. Bis jetzt wurde sie aber wohl noch nicht ausgenutzt.

Das Team hat nach eigenen Angaben die Android-Entwicklung kontaktiert. Bei den Browsern Google Chrome und Firefox soll die Sicherheitslücke schon geschlossen worden sein.