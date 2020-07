In Tasmanien wurden zwei Männer angeklagt, nachdem sie versucht haben, einen Pinguin zu stehlen.

Das berichtet der britische Guardian. Demnach haben die beiden Männer den Pinguin am Sonntagnachmittag von einem Strand im Osten der Insel geklaut - und ihn in ihren Kofferraum gepackt.

Sie wurden daraufhin aber von Passanten gestellt - und der Pinguin, noch bevor die Polizei da war - aus dem Kofferraum gerettet. Später hat sich dann auch noch rausgestellt, dass die Männer auch zwei Eier haben mitgehen lassen.

Die beiden erwartet jetzt eine Reihe von Anklagen: zum einen, weil sie ein besonders geschütztes Tier und dessen Eier stehlen wollten, aber auch weil sie die Brut, Nest- und Lebensumgebung der Pinguine gestört haben.

Die Zwergpinguine an der Ostküste der australischen Insel sind eine beliebte Touristenattraktion. Sie werden nicht größer als 45 Zentimeter. Außer in Australien gibt es sie nur noch in Neuseeland.