22 Jahre war er nicht gesehen wurde, jetzt hat es doch wieder geklappt.

In Australien hat eine Tiefseekamera einen seltenen pinken Fisch entdeckt, der aussieht, als würde er auf Händen gehen. Der so genannte Handfisch war zuletzt von einem Taucher an der Tasmanischen Küste gesichtet worden und auch sonst nur noch vier weitere Male. Fachleute hatten schon befürchtet, dass er ausgestorben ist.