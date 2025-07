In Afghanistan kann man gerade einige Taxis beobachten, mit einem Kühlgerät auf dem Dach - über Rohre wird die kühle Luft dann durchs Fenster ins Taxi geblasen.

Das Ganze wird noch mit Klebeband am Fenster abgedichtet. Medien haben mit einigen Taxifahrern in der südlichen Stadt Kandahar über ihre Klimaanlage in Eigenbau gesprochen, auch die BBC berichtet. Die Männer sagen, dass die Konstruktion besser kühlt als herkömmliche Klimaanlagen in Autos - die oft alten Modelle würden bei Temperaturen von über 40 Grad oft versagen.

So heiß wird es im Süden Afghanistans gerne mal - und durch den Klimawandel noch häufiger. So warm wie dieses Jahr ist es in Afghanistan noch nie gewesen, seit Daten dazu gesammelt werden. Dazu breitet sich laut Uno gerade eine schwere Dürre im Land aus.