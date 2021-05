Ein Doktorand der TU Darmstadt hat sie entdeckt und zusammen mit seinem Team benannt: Dabei steht vorne der Name der Gattung, also Strumigenys und dann kommt der Name der neuen Art. In diesem Fall wurde die Art nach dem Künstler und Aktivisten Jeremy Ayers benannt. Normalerweise gehört dazu die männliche Endung -i, also ayersi. Bei einer Frau als Namensvorbild wäre es ayersae. Dass das Team stattdessen die Endung -they für das geschlechtsneutrale englische "sie" in der Mehrzahl gewählt hat, ist neu. In einer Erklärung dazu im Fachmagazin ZooKeys heißt es, die Endung solle non-binäre Menschen einbeziehen. An der Erklärung hat übrigens R.E.M.-Sänger Michael Stipe mitgeschrieben, der mit Jeremy Ayers befreundet ist.



*Die Ameise auf unserem Symbolbild gehört nicht zu dieser speziellen Gattung.