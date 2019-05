Der Mensch verliert als Spieler immer öfter gegen Künstliche Intelligenz. Erst war es Schach, dann das japanische Spiel Go und jetzt auch ein Ego-Shooter.

Ein Forscher und sein Team haben eine KI in dem Ego-Shooter aus den 90ern trainiert. Das Besondere: Während bei den anderen Spielen ein menschlicher Spieler gegen den Computer spielt, spielen bei dem Ego-Shooter Teams gegeneinander. Sie müssen in dem Spiel zusammenhalten, um Gegner abzuwehren. Und auch im Team war die KI am Ende besser.

Die Forschenden trainierten die KI im Spiel "Quake III Arena" in einem Modus, in dem Fähnchen gesammelt werden müssen. Die Künstliche Intelligenz konnte schneller auf Gegner reagieren. Aber selbst als ihre Reaktionsfähigkeit runter gestellt wurde, lieferte sie noch das bessere Teamplay.

Für ihre Studie hatten die Forschenden offenbar viel Zeit zum Spielen: Die Überlegenheit der KI stellte sich nach 450.000 Partien des Ballerspiels ein.