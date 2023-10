Im Team zu arbeiten, kann dazu führen, dass einzelne sich zurücklehnen - "soziales Faulenzen" wird das genannt und es kommt wohl auch dann vor, wenn ein Teammitglied kein Menschen, sondern ein Roboter ist.

Das zeigt das Experiment von drei Wissenschaftlerinnen der TU Berlin: Sie baten gut 40 Personen, Leiterplatten - also elektronische Bauteile - auf Fehler zu untersuchen. Die Hälfte der Teilnehmenden bekam die Information, dass die Leiterplatten erst von einem Roboter untersucht worden waren. Den sahen sie auch kurz und konnten ihn während ihrer Aufgabe die ganze Zeit hören. Die andere Hälfte bekam die Info nicht. In dieser Gruppe fanden die Leute im Schnitt vier von fünf Fehlern.

Roboter-Gruppe findet weniger Fehler

In der Roboter-Gruppe fanden die Teilnehmenden im Schnitt nur drei der fünf Fehler. Dabei hatten sie die Platten auch im Detail angeschaut - dafür mussten sie nämlich am Computer-Bildschirm mit der Maus drüber fahren. In einer anschließenden Umfrage gaben sie auch an, sich genauso verantwortlich für die Aufgabe gefühlt zu haben, wie die Kontroll-Gruppe. Unbewusst hatten sie sich aber wohl auf ihr Team-Mitglied - den Roboter - verlassen.

Die Psychologinnen sagen, dass sich das gerade in längeren Schichten und wenn Aufgaben zur Routine werden, auf die Sicherheit auswirken kann.