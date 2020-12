Wasser von Salzen oder Schadstoffen zu befreien, ist für die Versorgung von Menschen in vielen Weltregionen wichtig.

Dafür werden unter anderem Wasserfilter-Membranen eingesetzt. Durch sie hindurch wird salziges oder verschmutztes Wasser mit viel Druck gepresst. Auf der anderen Seite der Membran kommt dann nur sauberes Wasser an. Dieses Verfahren der sogenannten Umkehr-Osmose könnte bald besser und billiger werden.

Das melden Forschende der Uni Texas in Austin. Sie haben zusammen mit Fachleuten aus der Industrie die Beschaffenheit von Wasserfilter-Membranen auf der Nanoebene untersucht. Dabei haben sie festgestellt, dass Membranen dann am durchlässigsten für Wasser sind, wenn sie überall gleichmäßig dick sind. Optimierte Membranen waren rund ein Drittel effizienter bei der Wassersäuberung. Noch ist das Grundlagenforschung. Sie könnte aber in Zukunft helfen, Wasser billiger und mit weniger Energieverbrauch zu reinigen.



Ihre Ergebnisse haben die Forschenden im Fachmagazin Science veröffentlicht. Andere Fachleute forschen an Wasserfiltern aus Holz. Bei der Entsalzung von Meerwasser ist eine weitere Herausforderung, die Salzrückstände umweltfreundlich zu entsorgen.