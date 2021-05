Smartphones haben technisch inzwischen Einiges drauf.

Mit ihren Kameras lässt sich zum Beispiel jetzt schon der eigene Herzschlag messen. Handys können auch als Mikroskop genutzt werden. Zwei indische Forschende haben jetzt zusammen mit einem US-amerikanischen Kollegen noch eine andere Smartphone-Anwendung entwickelt. Mit ihrem Prototypen lassen sich zum Bespiel bestimmte Chemikalien oder auch Krankheitskeime finden.

Dafür reicht ein Smartphone allein aber nicht. Es werden noch weitere Bauteile im Wert von umgerechnet 42 Euro gebraucht, unter anderem ein Diodenlaser. Der wirft eine definierte Art von Licht auf ein Untersuchungsobjekt. Die Smartphonekamera fängt die Reflektion auf. Und die passende App wertet die Daten aus.

So wird das Handy zu einer Miniausgabe eines sogenannten Raman-Spektroskops - auch wenn es nicht an die beste Hightech-Variante des Geräts heranreicht. Die misst im Vergleich immer noch zehn Mal besser. Online: Ihre Entwicklung stellen die indische Forscherin und ihre zwei Kollegen im Fachmagazin Review of Scientific Instruments vor.