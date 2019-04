Ein Forschungsteam der Uni Yale hat genau das geschafft: Eine Einbahnstraße für Geräusche. Dafür benutzen sie zwei Resonanzräume. Geräusche, die in dem einen Raum gespeichert sind, können in den anderen übergehen - umgekehrt aber nicht. Ein Laserstrahl hindert sie daran. Der kann eine Schallwelle entweder verstärken oder abschwächen, je nachdem in welche Richtung sie geht.

Resonanzräume kennt man unter anderem von Musikinstrumenten. Aber sie werden auch in der Elektronik verwendet, zum Beispiel als Filter, Sensoren oder Umwandler. Die Forschenden aus Yale sagen, dass sie die mit ihrer Entwicklung verbessen können.

Die Studie wurde im Fachmagazin Nature veröffentlicht.