Er war für viele der erste Schritt ins Internet-Zeitalter – der Aldi-PC. Weil er vergleichsweise günstig und trotzdem leistungsfähig war, wurde er Ende der 90er zum „Volks-PC“ und brachte Computer in zehntausende Haushalte.

Jetzt bekommt er einen Platz in einem der meistbesuchten Museen in Deutschland. Das Haus der Geschichte in Bonn zeigt ab heute einen Aldi-Rechner aus dem Jahr 1997 – mit Diskettenlaufwerk, CD-Rom und Pentium-Chip. Damals kostete das Paket mit Monitor rund 1.800 D-Mark.

Das sorgte dafür, dass vor knapp 30 Jahren, Menschen stundenlang Schlange standen, um einen der Aldi-PCs zu ergattern – manchmal lief die Schnäppchenjagd aber auch aus dem Ruder, zum Beispiel als in Konstanz ein Kunde mit einer Schreckschusspistole um den letzten PC kämpfte.

Im Museum in Bonn soll der Aldi-PC jetzt an ein Stück Technik-Geschichte erinnern.