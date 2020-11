Wie können wir Lebensmittel oder Medikamente kühl transportieren, ohne dafür viel Energie aufzuwenden?

Gerade in warmen Regionen ist das eine wichtige Frage. Forschende vom MIT in den USA haben jetzt eine neue Kühltechnik vorgestellt - und die haben sie sich von Kamelen abgeschaut. Das System der Forschenden kühlt, weil es zwei Schichten hat. Die untere Schicht lässt Wasser verdampfen, und die obere Schicht nutzt den Dampf als kühlenden Effekt und hält gleichzeitig die Hitze von außen ab. Ähnlich wie bei Kamelen: Die haben ein dickes Fell, obwohl es in ihrem Lebensraum heiß ist. Das Fell lässt den Schweiß von der Haut raus, sorgt aber dafür, dass die Feuchtigkeit nicht verloren geht, sondern zum Kühlen genutzt wird. Ein rasiertes Kamel verliert 50 Prozent mehr Feuchtigkeit als eins mit Fell.

Die Forschenden schreiben, dass mit ihrer Kamel-Kühltechnik verpackte Dinge mehr als acht Tage lang um mehr als sieben Grad gekühlt werden können. Und zwar allein durch das Schichtsystem der Verpackung - es wird also kein Strom gebraucht.