Die hat ein Forschungsteam der US-Uni Princeton entwickelt - und zwar als "lebendige Architektur". Dafür werden die bunten blumenähnlichen Module an Fensterscheiben von Bürogebäuden angebracht. Dort können sie nach Bedarf für Schatten sorgen, wie Tests zeigen.



Die Forschenden erklären im Fachmagazin Science Robotics: Jedes Roboter-Modul hat ein dünnes quadratisches Plastikblättchen, das sich wie eine Blüte schließen und wieder auseinanderfalten kann. Diese Module werden gleichmäßig an einer Fensterscheibe angebracht. Sie haben Sensoren und können dadurch die Lichtverhältnisse der Umgebung wahrnehmen. Wenn dann die Sonne stark scheint, falten sich die Blättchen auseinander und beschatten das Fenster.

Weil die Module auch untereinander kommunizieren können, sprechen die Forschenden von Schwarmintelligenz.

