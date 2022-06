Wenn an Bauwerken oder großen Anlagen eine Schraube locker ist, dann ist das ein Sicherheitsrisiko.

Deswegen wird sowas regelmäßig gewartet - aber das könnte in Zukunft überflüssig werden: und zwar mithilfe einer intelligenten Schraube, die Forschende vom Fraunhofer Cluster of Excellence Cognitive Internet Technologies entwickelt haben. Wie das Portal Heise berichtet, sind die Schraube und die dazu gehörende Unterlegscheibe mit einer speziellen Schicht ummantelt. Die erkennt, wie stark die Vorspannkraft zwischen Schraube und Unterlegscheibe ist. Sobald sich der Druck ändert, ändert sich auch der elektrische Widerstand in der Schicht - und diese Information wird dann per Funk an eine Basisstation weitergegeben.

Schrauben melden, wie fest sie sind

Auch das Funkmodul in der Schraube und die weitere Funktechnik haben Fraunhofer-Forschende entwickelt. Damit sollen bis zu 100.000 Schrauben ihre Daten über mehrere Kilometer an eine Basisstation senden können.

Durch die neue Technik könnten Infos darüber, wie stabil Schraubverbindungen sind, kontinuierlich übermittelt werden. Außerdem ist geplant, dass die Schrauben auch Strom erzeugen: mit Solarzellen und über Thermogeneratoren, die Temperaturschwankungen am Schraubenkopf in Strom wandeln.