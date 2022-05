Um ein Virtual-Reality-Erlebnis noch etwas realer zu machen, haben Forschende aus den USA die Lippen entdeckt.

Ihre Entwicklung, die sie auf einer Konferenz vorgestellt haben: Ein Interface aus Schall-Modulen, das von unten an eine Virtual-Reality-Brille befestigt wird – und per Ultraschall Empfindungen auf den Lippen, der Zunge oder an den Zähnen erzeugt. So lassen sich laut den Forschenden Eindrücke wie Regentropfen im Gesicht, Schlammspritzer und auch krabbelnde Käfer simulieren.

Die Forschenden haben ihre Entwicklung mit 16 Testpersonen ausprobiert. Sie konnten zum Beispiel sowas wie Zähneputzen sehr wirklichkeitsnah per VR darstellen.

Allerdings kam das System auch an seine Grenzen: Wasser trinken an einem Brunnen funktionierte wohl nicht, weil es sich ohne Flüssigkeit im Mund nicht echt anfühlte. Das Gleiche galt auch für Laufen durch Spinnweben: Es fehlte den Testpersonen das Gefühl am ganzen Körper zu spüren.