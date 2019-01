Habt ihr euch mal gefragt, wieviele Telefonzellen es noch in Deutschland gibt?

Die Telekom klärt auf: Es sind etwa 17.000. Klingt erstmal gar nicht so wenig, aber in den 70er und 80er Jahren waren es fast zehn Mal so viele.

Weil die meisten Deutschen inzwischen Handys haben, werden jedes Jahr tausende Telefonzellen abgebaut. Allerdings nicht immer ohne Protest. Gerade ältere Leute beschweren sich dann bei Stadtverwaltungen. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe fordert deshalb, dass öffentliche Telefone nicht ganz verschwinden dürfen - zumindest Sparkassen oder Cafés müssten ein Notfall-Angebot haben. Denn viele alte Leute kämen mit Handys nicht zurecht.

Die ersten Telefonzellen Deutschlands gab es laut der Frankfurter Kulturhistorikerin Lioba Nägele vermutlich 1881. Das waren hölzere Zellen in Postfilialen, Hotels oder an der Börse.