Bei den technischen Berufen sind die meisten Posten mit Männern besetzt. In der Maschinen- und Fahrzeugtechnik liegt der Männeranteil bei fast 90 Prozent. Die Zahlen hat das Statistische Bundesamt rausgegeben. Auch in Informatikberufen gibt es nur wenige Frauen - da sind es rund 15 Prozent. Das hat sich auch in den letzten Jahren nur minimal geändert.

Mehr Frauen arbeiten dagegen bei der Polizei und in Gerichten. Von 2012 bis 2018 ist der Frauenanteil von 20 auf 24 Prozent gestiegen. Und in der Altenpflege und in Kitas ist wiederum der Männeranteil etwas gestiegen. Grundschulen haben aber nach wie vor meistens Lehrerinnen, an Hochschulen unterrichten dagegen meistens Männer.