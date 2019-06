Die Technische Hochschule Eindhoven in den Niederlanden will etwas gegen ihre schlechte Frauenquote machen. Weil dort viel mehr männliche als weibliche Mitarbeiter unterrichten, sollen offene Stellen erst mal nur noch mit Frauen besetzt werden.

In den nächsten sechs Monaten dürfen sich laut Uni deshalb nur noch Frauen auf die vielen offenen Stellen bewerben. Erst wenn bis dahin keine geeigneten Bewerberinnen gefunden wurden, dürfen auch die Männer ihre Bewerbung abgeben.

Der Rektor sagt, dass viele Bewerberinnen beim Auswahlprozess bisher nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Seiner Meinung nach entscheiden sich die Verantwortlichen häufig unbewusst für Männer - vielleicht auch weil es sich um eine technische Hochschule handelt und da die Männer meist in der Überzahl sind. Das soll sich ändern.

Laut Uni sind im Moment nur etwa 15 bis 16 Prozent der Lehrenden weiblich. Damit ist die Technische Hochschule Eindhoven nach eigenen Angaben Schlusslicht in Sachen Frauenquote unter allen Unis in den Niederlanden. Bis 2020 soll die Quote zumindest bei 20 Prozent liegen.