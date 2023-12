Der Hype um den Hyperloop hat einen großen Dämpfer bekommen.

Das US-Startup, das mit der Arbeit an dem futuristischen Transportsystem mit superschnellen Kapseln durch Vakuum-Röhren angefangen hat, hat offenbar den Betrieb eingestellt. Wie das Wirtschaftsportal Bloomberg berichtet, hat die Firma ihren Angestellten gekündigt und versucht jetzt, die restlichen Vermögenwerte zu verkaufen - darunter ist auch die Hyperloop-Teststrecke in Nevada, auf der 2020 die ersten Hyperloop-Tests mit menschlichen Passagieren klappten. Die Website der Firma ist down und der Hauptinvestor aus Dubai beantwortet keine Fragen zur Zukunft der Firma.

Idee von Elon Musk

Das Startup Hyperloop One war 2014 mit großen Hoffnungen gestartet und konnte Millionen an Risikokapital einwerben. Die Idee stammte vom Tesla- und Space-X-Gründer Elon Musk, der die Entwicklung aber für andere freigab. Auch Virgin-Galactic-Gründer Richard Branson war zwischendurch an Bord. Zuletzt änderte der arabische Hauptinvestor den Fokus vom Personen-Transport auf Fracht-Transport. Gestorben ist die Idee mit dem Ende des Startups noch nicht - es gibt noch andere Hyperloop-Projekte, etwa in München. Es gibt aber noch große Herausforderungen - zum Beispiel bei der Sicherheit oder beim Bau der langen Röhren.