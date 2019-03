In Japan lernen Roboter jetzt Manieren.

Ein japanisches Forscher-Team hat einem Roboter beigebracht, an den Reaktionen von Fußgängern abzulesen, ob sie Interesse an einem Produkt haben oder nicht. Vorbild dafür waren Menschen, die vor Restaurants stehen und potenzielle Gäste ansprechen, um sie in das Lokal zu locken, ohne ihnen dabei zu sehr auf die Pelle zu rücken.

Das Team wollte das auch für seinen Roboter. Dafür wurde dieser mit Sensoren ausgestattet und eine Art Belohnungssystem installiert. Dann wurde der Roboter vor einem Büro platziert. Jedes Mal, wenn der Roboter einen Menschen angesprochen hat, hat das System die Reaktion und die damit verbundenen Gefühle analysiert. Wendete sich der Angesprochene ab, gab es einen Strafpunkt, blieb der Angesprochene stehen und interagierte mit dem Roboter, gab es eine Belohnung. So lernte der Roboter, die Aufmerksamkeit der Vorbeigehenden auf sich zu ziehen, an der körperlichen Reaktion abzulesen, ob Interesse besteht, ohne ihnen zu sehr auf die Pelle zu rücken.

Das Forscher-Team sagt, dass Robotern Manieren beigebracht werden müssen, damit sie in verschiedenen Situationen angemessen reagieren.