Am Wochenende hatte es extrem stark geregnet. Daraufhin gab es auf den Plantagen Überschwemmungen und Erdrutsche. Laut dem regionalen Tee-Anbauverband sind etwa fünf Prozent der Anbaufläche zerstört worden. Und ein großer Teil der Ernte ist verloren. Das Unwetter kam direkt, bevor der sogenannte "new flush" geerntet werden sollte, das sind feine, junge Teespitzen. Darjeeling-Tee gilt als besonders hochwertig. Pro Jahr werden auf den Plantagen in Darjeeling rund 10.000 Tonnen Tee geerntet.



Der indische Tee-Verband sagt, dass der Tee unter den Klimaveränderungen leidet. Es werde immer wärmer und es gebe immer mehr Unwetter. Außerdem breiten sich Schädlinge und Pflanzenkrankheiten aus. Indien ist nach China der größte Tee-Produzent.