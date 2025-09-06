Wenn wir uns sozial isoliert und einsam fühlen, dann motiviert uns unser Gehirn, auf Belohnungssuche zu gehen. Das kann aber auch auf Abwege führen.

Ein Psychologie-Team hat sich das bei Jugendlichen genauer angeschaut - und berichtet im Fachjournal Communications Psychology, dass sich deren Verhalten schon nach wenigen einsamen Stunden ändern kann.

Das Forschungsteam hat die Studie mit 40 britischen Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren gemacht. Bei ihnen allen wurde vorher gecheckt, dass sie ein gutes soziales Netz haben und keine psychischen Probleme. Die Jugendlichen sollten dann an zwei Tagen je drei bis vier Stunden allein in einem Raum verbringen. Am einen Tag mit, am anderen ohne Zugang zu Social Media. Dabei kam heraus: Wenn die Jugendlichen noch virtuelle Kontakte hatten, fühlten sie sich weniger einsam. Aber: Insgesamt waren alle nach der Isolation mehr auf der Suche nach Belohnungen - zum Beispiel durch Online-Games.

Die Forschenden schließen daraus: Einsamkeit kann bei Jugendlichen belohnungssuchendes Verhalten triggern. Das könnte auch negative Folgen haben - wenn zum Beispiel Alkohol und andere Drogen die "Belohnungen" sind.