Mitte des 18. Jahrhunderts wurden am Golf von Neapel fast 2000 Jahre alte, allerdings verkohlte Schriftrollen gefunden.

Bis heute konnte aber noch keiner so richtig rausfinden, was auf ihnen geschrieben steht. Dabei soll ein Teilchenbeschleuniger in Großbritannien helfen. Der macht Licht, das zehn Milliarden Mal heller ist als die Sonne.

Forschende wollen so die Rollen von allen Seiten scannen und mit Hilfe von Computern die Schrift rekonstruieren. Einfach aufrollen geht nämlich nicht. Weil die Papyrusrollen verkohlt sind, sind sie spröde und würden dabei zerfallen. Eine Expertin sagt: Sie seien zerbrechlich wie Schmetterlingsflügel.

Die Rollen kommen aus einer Bibliothek, die der Familie des römischen Kaisers Julius Cäsar gehört haben soll. Die wurde allerdings, genau wie die antike Stadt Herculaneum, 79 nach Christus unter der Asche des Vesuvs begraben.