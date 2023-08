In der israelischen Metropole Tel Aviv gibt es zum ersten Mal eine Straßenbahn - weil sie aber nicht am Sabbat fährt, hat das gleich am ersten Betriebstag zu Protesten geführt.

Laut ihrer Religion dürfen Jüdinnen und Juden am Sabbat nicht arbeiten und auch nicht reisen - eine Straßenbahn ist danach tabu. Allerdings leben in Tel Aviv viele säkulare Juden, die sich nicht an alle religiösen Regeln halten. Die wollen, dass die neue Bahn auch am Sabbat und an Feiertagen fährt. Auch der Bürgermeister von Tel Aviv, Ron Huldai, ist dafür.

"Ich sage schon seit langem, dass die Straßenbahn auch am Sabbat fahren und ihre öffentliche Aufgabe erfüllen muss. So sollte es in einem liberalen und demokratischen Land sein." Ron Huldai, Bürgermeister von Tel Aviv

Aus Protest gegen den Einfluss der streng-religiösen Politik blieb er der offiziellen Eröffnung der Stadtbahn fern. An seiner Stelle schnitt Israels Premier Benjamin Netanjahu dann das feierliche rote Band zur Eröffnung durch.

